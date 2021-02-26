Фонсека хочет пройти с «Ромой» как можно дальше в Лиге Европы

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (3:1, 2:0 — первый матч).

«Мы уверенно играли и выиграли, это было самым важным. Думаю, у нас все получилось. Заставить Карсдорпа играть на позиции центрального защитника было непросто, но мне нравится, когда игроки приносят жертвы команде. Мы проявили уважение к «Браге», но я думаю, что мы победили заслуженно».