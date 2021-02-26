Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Фонсека хочет пройти с «Ромой» как можно дальше в Лиге Европы

08:39
Теги:

Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (3:1, 2:0 — первый матч).

«Мы уверенно играли и выиграли, это было самым важным. Думаю, у нас все получилось. Заставить Карсдорпа играть на позиции центрального защитника было непросто, но мне нравится, когда игроки приносят жертвы команде. Мы проявили уважение к «Браге», но я думаю, что мы победили заслуженно».

В 1/8 финала все команды сильные. Выбрать сложно, посмотрим, что будет на жеребьевке, но мы хотим пройти как можно дальше", — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир