Фонсека хочет пройти с «Ромой» как можно дальше в Лиге Европы
08:39
Главный тренер «Ромы» Пауло Фонсека подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (3:1, 2:0 — первый матч).
«Мы уверенно играли и выиграли, это было самым важным. Думаю, у нас все получилось. Заставить Карсдорпа играть на позиции центрального защитника было непросто, но мне нравится, когда игроки приносят жертвы команде. Мы проявили уважение к «Браге», но я думаю, что мы победили заслуженно».
В 1/8 финала все команды сильные. Выбрать сложно, посмотрим, что будет на жеребьевке, но мы хотим пройти как можно дальше", — приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.
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