Киевское «Динамо» победило на выезде в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет
07:22
Киевское «Динамо» 25 февраля победило в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (1:0) и вышло в 1/8 финала турнира.
Для киевлян эта первая победа на выезде в плей-офф еврокубка с 2011-го года, когда был обыгран «Бешикташ» (4:1).
?? До матча в Брюгге киевское «Динамо» не выигрывало на выезде в плей-офф #ЛигаЕвропы 11 матчей, с февраля 2011 года, когда в Стамбуле был побежден— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 25, 2021
«Бешикташ» — 4:1. За гостей тогда забил Андрей Шевченко ??@DynamoKyiv pic.twitter.com/DKAJam2DhR
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