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Киевское «Динамо» победило на выезде в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет

07:22
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Киевское «Динамо» 25 февраля победило в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (1:0) и вышло в 1/8 финала турнира.

Для киевлян эта первая победа на выезде в плей-офф еврокубка с 2011-го года, когда был обыгран «Бешикташ» (4:1).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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