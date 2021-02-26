Киевское «Динамо» победило на выезде в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет

Киевское «Динамо» 25 февраля победило в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге» (1:0) и вышло в 1/8 финала турнира.

Для киевлян эта первая победа на выезде в плей-офф еврокубка с 2011-го года, когда был обыгран «Бешикташ» (4:1).