Малафеев: «Такие команды, как «Бетис», тяжело даются «Зениту»
Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где питерский клуб сыграет с «Бетисом».
«Бетис» — достаточно сильная команда. Можно сказать, что это не очень хороший расклад для «Зенита». «Бетис» сейчас на ходу. Будем надеяться, что в феврале они могут попасть в какую-то яму, но это уже будет стечением обстоятельств. А так, если оценивать ситуацию, такие команды очень тяжело даются «Зениту». В любом случае надо играть. Если есть возможность играть против такого соперника, тем более если «Зенит» рассчитывает на что-то в еврокубках и дальше, то, конечно, нужно обыгрывать любую команду, какая бы ни попалась. В целом все непросто», — сказал Малафеев «СЭ».
Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
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