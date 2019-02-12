"Фенербахче" - "Зенит": Шкртел сыграет с первых минут, Нойштедтер - в запасе

Стал известен состав "Фенербахче" на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита".

С первых минут на поле появятся бывший защитник петербуржцев Мартин Шкртел и экс-капитан московского "Динамо" Матье Вальбуэна. Защитник сборной России Роман Нойштедтер начнет встречу в запасе.

"Фенербахче": Арун, Исла, Шкртел, Садик, Хасан Али, Топал, Жаилсон, Вальбуэна, Мозес, Слимани.

Запасные: Волкан Демирел, Шенер, Исмаил, Нойштедтер, Эльиф, Алпер, Айю.

"Фенербахче" - "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)