Федор Кудряшов: "Буду переживать за "Зенит", но тяжело сказать, в каком он состоянии"

Защитник "Истанбула ББ" Федор Кудряшов в интервью "СЭ" рассказал, чего ждать "Зениту" от матча 1/16 финала Лиги Европы в Турции с "Фенербахче". По его словам, многое будет зависеть от игры турецкой команды против Артема Дзюбы.

– Во вторник в Стамбуле выступит "Зенит". Что такое "Фенербахче", с которым встречаются питерцы? И большой ли ажиотаж стоит?

– В том районе, где живу, ничего подобного не наблюдаю. Но, думаю, что билетов на матч практически нет, все любят еврокубки. А игру "Фенера" смотрел и буду переживать за российский клуб. Хотя пока тяжело сказать, в каком состоянии сейчас "Зенит".

– У соперника питерцев сейчас проблемы, идут в чемпионате только 13-ми. Кто фаворит?

– Его нет. У "Зенита" был большой перерыв, "Фенербахче" в функциональном плане, наверное, выглядит получше. Посмотрим, будет интересно.

– Представим, к вам подошли люди из "Фенера" с вопросом о том, как справиться с "Зенитом". Продолжите – чтобы сделать это, держите…

– Семака! Он главный тренер, от него все зависит. А если серьезно – Дзюбу. Артем – центрфорвард, главная фигура в команде, много игры на него. Если у "Фенербахче" получится его связать, появятся неплохие шансы на то, чтобы не пропустить. (Сергей Егоров)

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