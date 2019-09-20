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Фанаты «Краснодара»: не будьте глорами

10:04
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Сообщество фанатов «Краснодара» в своем Instagram-аккаунте призвало болельщиков продолжать верить в команду. Накануне «быки» проиграли со счетом 0:5 «Базелю» в 1-м туре группового турнира Лиги Европы.

— Продолжаем верить в команду! — говорится в сообщении. — После вчерашнего матча в директ присылают сообщения со словом «отписка». Как это понять? Раз начали болеть за этот клуб, продолжайте, не будьте глорами.

Базель — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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