«Это нормально». Бруну Фернандеш — о конфликте с Линделефом во время матча с «Севильей»
07:17
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал свой конфликт с Виктором Линделефом во время матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:2). Они поругались после второго пропущенного гола, когда Люк де Йонг вывел испанский клуб вперед.
«Это нормально, когда ты пропускаешь, — цитирует Фернандеша Goal.com. — Дело не во мне или Викторе. То, что произошло между нами — это нормально. В футболе такое будет происходить еще не раз. Нам нужно увидеть ошибки, которые совершил каждый из нас, и прогрессировать».
В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...