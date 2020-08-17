Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал свой конфликт с Виктором Линделефом во время матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:2). Они поругались после второго пропущенного гола, когда Люк де Йонг вывел испанский клуб вперед.

«Это нормально, когда ты пропускаешь, — цитирует Фернандеша Goal.com. — Дело не во мне или Викторе. То, что произошло между нами — это нормально. В футболе такое будет происходить еще не раз. Нам нужно увидеть ошибки, которые совершил каждый из нас, и прогрессировать».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».