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«Это нормально». Бруну Фернандеш — о конфликте с Линделефом во время матча с «Севильей»

07:17
Конфликт Фернандеша и Линделефа. Фото Goal.com.
Конфликт Фернандеша и Линделефа. Фото Goal.com.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал свой конфликт с Виктором Линделефом во время матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи» (1:2). Они поругались после второго пропущенного гола, когда Люк де Йонг вывел испанский клуб вперед.

«Это нормально, когда ты пропускаешь, — цитирует Фернандеша Goal.com. — Дело не во мне или Викторе. То, что произошло между нами — это нормально. В футболе такое будет происходить еще не раз. Нам нужно увидеть ошибки, которые совершил каждый из нас, и прогрессировать».

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер».

Севилья — Манчестер Юнайтед

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