Эсекиэль Понсе: «Решение о дисквалификации принял с уважением»
15 августа 2019, 22:23
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы прокомментировал дисквалификацию от КДК РФС за удар по вратарю «Динамо» Антону Шунину в матче 4-го тура РПЛ.
— Решение не обсуждаю. Не сказать, чтобы я был им доволен, но обсуждать не хочу. Решение принято, и его надо уважать. (Александр Рогулев)
Напомним, что КДК дисквалифицировал Понсе за удар в грудь Шунина на три матча в чемпионате России.
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