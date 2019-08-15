Эсекиэль Понсе: «Решение о дисквалификации принял с уважением»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе после победы над «Туном» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы прокомментировал дисквалификацию от КДК РФС за удар по вратарю «Динамо» Антону Шунину в матче 4-го тура РПЛ.

— Решение не обсуждаю. Не сказать, чтобы я был им доволен, но обсуждать не хочу. Решение принято, и его надо уважать. (Александр Рогулев)

Напомним, что КДК дисквалифицировал Понсе за удар в грудь Шунина на три матча в чемпионате России.