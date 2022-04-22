Экс-президент «Локомотива» назвал сказочками слова Соболева о вероятной победе «Спартака» над «Лейпцигом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, который заявил, что московский клуб прошел бы «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Как только нас отстранили, так сразу мы бы всех выиграли. «Спартак» бы не обыграл «Лейпциг». Мы не их знаем уровень что ли? Футбол не признает сослагательных наклонений. К сожалению, наш уровень футбола за последние годы только падал. Этим он поднимает дух команды, может, это и надо в нынешних условиях. Но говорить о победе можно только тогда, когда ты выходишь на поле. Эти слова можно воспринять как сказочки, которыми можно повеселить друг друга», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее Соболев в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы команду не дисквалифицировали в конце февраля по решению УЕФА в связи с мировыми событиями.