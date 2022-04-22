«Им самим хочется в это верить». Смородская отреагировала на слова Соболева о вероятной победе над «Лейпцигом»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, который заявил, что московский клуб прошел бы «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, что «Спартак» бы не прошел «Лейпциг». «Лейпциг» сейчас на коне. Футболистам «Спартака» самим в это хочется верить, поэтому так и говорят», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее Соболев в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы команду не дисквалифицировали в конце февраля по решению УЕФА в связи с политическими событиями.