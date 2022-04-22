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«Им самим хочется в это верить». Смородская отреагировала на слова Соболева о вероятной победе над «Лейпцигом»

Смородская отреагировала на слова Соболева о вероятной победе над «Лейпцигом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, который заявил, что московский клуб прошел бы «Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, что «Спартак» бы не прошел «Лейпциг». «Лейпциг» сейчас на коне. Футболистам «Спартака» самим в это хочется верить, поэтому так и говорят», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее Соболев в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы команду не дисквалифицировали в конце февраля по решению УЕФА в связи с политическими событиями.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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