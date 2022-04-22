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Сегодня, 10:25

Соболев рассказал про переписку с Тедеско после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Артем Калинин
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Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отреагировал на заявление Доменико Тедеско после дисквалификации московской команды из Лиги Европы.

— Какой была первая реакция, когда ты узнал о том, что вы не сыграете в плей-офф Лиги Европы?

— Ну это же не вот в секунду произошло... Все к этому шло. Я уже понимал, что нас снимут с турнира. Конечно, очень обидно, что так произошло. Хотелось сыграть в плей-офф Лиги Европы. Все футболисты стремятся к этому, мечтают о возможности сыграть на такой стадии. Ты выходишь из группы с первого места, а тебя дисквалифицируют. Это очень обидно.

— С Тедеско списывались после жеребьевки?

— Я ему написал сразу после нее: «Ждите нас!» Доменико ответил: «Надеюсь, ты будешь в хорошей форме». А потом — когда нас исключили из турнира — уже не общались.

— После снятия «Спартака» с розыгрыша Тедеско сказал примерно следующее: «Мне жаль друзей в клубе, но УЕФА поступил правильно». Ты понял его позицию? Не было обидно?

— Да, я видел это его заявление. Обиды на него никогда не было — ни тогда, ни сейчас. Может быть, он нас просто испугался, ха-ха. Мы же должны были победителями Лиги Европы стать.

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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