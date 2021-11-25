Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Против «Локомотива» сегодня играла команда, которая по всем качествам его превосходила. Соперник заставлял железнодорожников ошибаться. После второго гола стало все ясно. По большому счету игра должна была закончиться со счетом 0:5, но результат все равно один — минус три очка и невыразительная игра. Если бы не Худяков, то точно забили бы больше. Он сделал все, что смог. Если защитники не обороняются, не помогают, то вратарь бессилен. Да, он пропустил 3 гола, но сделал все, что мог», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» с двумя очками занимает последнее место в группе Е. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но сохраняет возможность выйти в Лигу конференций с третьего места в группе. «Лацио» набрал восемь очков, вышел на второе место и гарантировал себе путевку в плей-офф ЛЕ.