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Эджуке: «Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок»

02:20
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке после ничьей с «Фейеноордом» в Лиге Европы (0:0) отметил, что его команде не везет. Также он добавил, что надеется на победы в отсавшихся играх в группе.

— Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок, — цитирует пресс-служба УЕФА Эджуке. — Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках.

ЦСКА — Фейеноорд

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029797--cska-moskva-vs-feyenoord/

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