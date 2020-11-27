Эджуке: «Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке после ничьей с «Фейеноордом» в Лиге Европы (0:0) отметил, что его команде не везет. Также он добавил, что надеется на победы в отсавшихся играх в группе.

— Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок, — цитирует пресс-служба УЕФА Эджуке. — Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках.