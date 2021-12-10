Джикия: «Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе команды над «Легией» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы (1:0).
— Что подумал когда в жеребьевке попались «Лестер», «Наполи»?
— Сам знаешь ответ.
— Не верил?
— Не то что бы не верил. Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что «Лестер», «Наполи», да и «Легия» после первой игры у нас дома были очень тяжелые мысли. Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас будет «Сочи».
— Первое место — это же круто.
— Согласен. Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы.
— Все будут.
— Я надеюсь очень.
— Видел ли ты соперников в Лиге Европы? «Барселона», «Аталанта».
— «Барселону» вчера смотрел, с «Баварией».
— Это ваши потенциальные соперники.
— Они в 1/16, а мы в 1/8.
— Не уровень, конечно.
— Не скажу, это твои слова. Поэтому говорю, что просто хочется насладиться этим моментом, все это будет в следующем году.
— С «Сочи» всегда сложно играть.
— Согласен.
— Что ты об этом думаешь?
— Сегодня не буду об этом думать, начну с завтрашнего дня.
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