Джикия: «Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о победе команды над «Легией» в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы (1:0).

— Что подумал когда в жеребьевке попались «Лестер», «Наполи»?

— Сам знаешь ответ.

— Не верил?

— Не то что бы не верил. Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что «Лестер», «Наполи», да и «Легия» после первой игры у нас дома были очень тяжелые мысли. Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас будет «Сочи».

— Первое место — это же круто.

— Согласен. Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы.

— Все будут.

— Я надеюсь очень.

— Видел ли ты соперников в Лиге Европы? «Барселона», «Аталанта».

— «Барселону» вчера смотрел, с «Баварией».

— Это ваши потенциальные соперники.

— Они в 1/16, а мы в 1/8.

— Не уровень, конечно.

— Не скажу, это твои слова. Поэтому говорю, что просто хочется насладиться этим моментом, все это будет в следующем году.

— С «Сочи» всегда сложно играть.

— Согласен.

— Что ты об этом думаешь?

— Сегодня не буду об этом думать, начну с завтрашнего дня.