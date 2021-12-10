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Массимо Каррера объяснил, кому в «Спартаке» нужно быть благодарным за Александра Селихова

00:18
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» похвалил руководство красно-белых за то, что при нем в 2017 году они приобрели вратаря Александра Селихова.

«Это не моя заслуга, что Селихов сейчас — игрок «Спартака». Нужно отдать должное руководству красно-белых за то, что они в свое время поверили в него», — сказал Каррера корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Благодаря отраженному пенальти на 98-й минуте матча Селихов не позволил «Легии» отнять очки у красно-белых.

«Спартак» с 10 очками в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.

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