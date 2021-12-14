Хави: «Барсе» не повезло в жеребьевке ЛЕ, так как «Наполи» - соперник, достойный Лиги чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о «Наполи», который стал соперником в стыковых матчах Лиги Европы.

«Нам не повезло. Придется соревноваться на самом высоком уровне, потому что «Наполи» - соперник, достойный Лиги чемпионов, - приводит слова Хави Tuttomercatoweb. - Однако впереди еще два месяца, и я надеюсь, что «Барса» проведем их лучше, чем сейчас. Мы работаем над тем, чтобы вернуть команду на тот уровень, которого она заслуживает. Однако суровая реальность для нас сейчас такова, и мы должны попытаться выиграть Лигу Европы, чтобы вернуться в Лигу чемпионов».

«Барселона» заняла третье место в групповом этапе ЛЧ и впервые за 21 года не вышла в плей-офф турнира.

Команде предстоит сыграть матчи 1/16 Лиги Европы против «Наполи». Первая игра пройдет 17 февраля, ответная встреча — 24 февраля 2022 года.