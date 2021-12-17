Экс-вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба Аретм Ребров рассказал подробности выступления команды в Лиге Европы в этом сезоне.

Красно-белые заняли первое место в группе, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию». Над «Наполи» было одержано две победы.

«Про выезд в Неаполь здесь был большой пост, но тот успех не сильно изменил взгляд на положение в группе, — написал Ребров в своем блоге. — Тот матч с «Наполи» стоит как-то вне Лиги Европы, отдельно. Мы тогда не о таблице думали, а просто радовались, что все получилось, что «Наполи» впервые кому-то проиграл в этом сезоне, что заварушка со Спаллетти в конце приключилась. Кайфовали от ощущения, что сделали что-то историческое.

После этого дома на «Лестер» мы вышли очень раскрепощенными. За счет этого, наверное, так здорово сначала и складывалось. Вели 2:0, все шло классно, кажется, поверили, что и сейчас можем победить. Только раз-два-три — и уже как-то незаметно проигрываем.

Кстати, после игры был интересный диалог, по-моему, с Дакой, который как раз четыре мяча забил. Он уходит с поля и говорит: «Пацаны, нихера себе вы крутые. Мы на таком уровне в АПЛ играем».

Я ответил: «Ну да, это российская Премьер-лига». Он закивал головой: «Классная драка!».