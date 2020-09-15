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Два игрока БАТЭ заболели коронавирусом перед матчем Лиги Европы

22:30
Тренировка БАТЭ. Фото ФК БАТЭ.
Тренировка БАТЭ. Фото ФК БАТЭ.
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БАТЭ сообщил о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против софийского ЦСКА.

Положительными оказались тесты у футболистов Станислава Драгуна и Игоря Стасевича, информирует сайт клуба.

Матч ЦСКА — БАТЭ пройдет в Софии 17 сентября. Победитель этой пары сыграет в 3-м раунде либо с Б36 (Фарерские острова), либо с «Нью-Сейнтс» (Ирландия).

Дополнительная информация:

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id12711

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