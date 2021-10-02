Маклаков — о словах Спаллетти: «У «Спартака» будет лишняя возможность доказать, что итальянец был не прав»
Заслуженный артист России Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (2:3).
«Любому тренеру свойственно это качество. Никто не любит проигрывать. Ну, встретимся в Москве. Лишний раз у «Спартака» будет возможность доказать, что Спаллетти был не прав», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
После матча со «Спартаком» итальянский специалист крикнул в адрес скамейки «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве».
«Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке.
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