Заслуженный артист России Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (2:3).

«Любому тренеру свойственно это качество. Никто не любит проигрывать. Ну, встретимся в Москве. Лишний раз у «Спартака» будет возможность доказать, что Спаллетти был не прав», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После матча со «Спартаком» итальянский специалист крикнул в адрес скамейки «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве».

«Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке.