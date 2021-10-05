Полузащитник «Лестера» Ндиди может пропустить матч со «Спартаком»
02:23
Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди получил повреждения подколенного сухожилия, сообщает The Sun.
По сведениям источника, 24-летний нигериец выбыл на срок до пяти недель и может пропустить матч 3-го тура Лиги Европы против «Спартака», который пройдет 20 октября.
В текущем сезоне Ндиди провел 9 матей и не отметился результативными действиями.
«Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе Лиги Европы, «Лестер» с одним очком — на четвертой строчке.
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