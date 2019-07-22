Директор "Порту" - о матчах с "Краснодаром": "Долгий перелет - не очень хорошо"

Директор "Порту" Фернанду Гомеш прокомментировал итоги жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Португальскому клубу предстоят матчи с "Краснодаром". В составе "Порту" играет экс-форвард "Спартака" Зе Луиш.

- Это жеребьевка, мы должны играть с любым клубом, - цитирует ТАСС Гомеша. - Это непростой жребий, нас ждут тяжелые матчи. Долгий перелет - не очень хорошо для "Порту". Мы надеемся на победу, потому что хотим играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

Мы очень хорошо знаем российский футбол и "Краснодар", он может доставить сложности, но мы хотим играть в основной стадии. В "Краснодаре" надо опасаться коллектива, а не отдельных игроков, и мы будем фокусироваться на сопернике как команде, а не индивидуальностях. Знания Зе Луиша о "Краснодаре"? В этом нет ничего особенного - у нас раньше уже играли игроки из России.

Первый матч пройдет в Краснодаре 6 или 7 августа, ответный - 13 августа в Порту.