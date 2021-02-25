Стали известны составы загребского «Динамо» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. В воротах кубанцев дебютирует 19-летний воспитанник команды Станислав Агкацев. Основной голкипер Матвей Сафонов продолжает восстанавливаться после травмы, а Евгений Городов, неудачно сыгравший в первой встрече (2:3), остался в запасе.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол, Маер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.

Запасные — Загорац, Йосипович, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Бертон, Мишич, Стоянович, Перич, Атиемвен.

«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский, Кабелла, Вилена, Ионов, Вандерсон, Классон.

Запасные — Городов, Ещенко, Сорокин, Ари, Ольссон, Марков, Камболов, Литвинов, Сулейманов.

Игра стартует в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Динамо» Загреб — «Краснодар»