«Динамо» Загреб — «Краснодар»: составы команд. В воротах кубанцев дебютирует 19-летний Агкацев, Городов в запасе
Стали известны составы загребского «Динамо» и «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. В воротах кубанцев дебютирует 19-летний воспитанник команды Станислав Агкацев. Основной голкипер Матвей Сафонов продолжает восстанавливаться после травмы, а Евгений Городов, неудачно сыгравший в первой встрече (2:3), остался в запасе.
«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол, Маер, Якич, Адеми, Иванушец, Оршич, Петкович.
Запасные — Загорац, Йосипович, Гавранович, Чабрая, Кастрати, Леовац, Бертон, Мишич, Стоянович, Перич, Атиемвен.
«Краснодар»: Агкацев, Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский, Кабелла, Вилена, Ионов, Вандерсон, Классон.
Запасные — Городов, Ещенко, Сорокин, Ари, Ольссон, Марков, Камболов, Литвинов, Сулейманов.
Игра стартует в 23.00 по московскому времени.
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