«Динамо» Загреб — «Краснодар»: прямая трансляция матча Лиги Европы
21:00
Сегодня, 25 февраля, «Краснодар» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Встреча пройдет в Хорватии (Загреб) и начнется в 23.00 (мск).
В первой игре команда Мурада Мусаева на своем поле уступила «Динамо» со счетом 2:3. В составе краснодарцев голы забили Маркус Берг и Виктор Классон. «Краснодар» — единственный российский футбольный клуб в плей-офф еврокубков текущего сезона.
Следить за трансляцией матча «Динамо» Загреб — «Краснодар» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Динамо» Загреб — «Краснодар»
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Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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