Сегодня, 25 февраля, «Краснодар» проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо». Встреча пройдет в Хорватии (Загреб) и начнется в 23.00 (мск).

В первой игре команда Мурада Мусаева на своем поле уступила «Динамо» со счетом 2:3. В составе краснодарцев голы забили Маркус Берг и Виктор Классон. «Краснодар» — единственный российский футбольный клуб в плей-офф еврокубков текущего сезона.

Следить за трансляцией матча «Динамо» Загреб — «Краснодар» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Динамо» Загреб — «Краснодар»