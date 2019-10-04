Диего Лопес: «ЦСКА нацелен на результат»

Экс-голкипер мадридского «Реала» Диего Лопес, ныне выступающий за «Эспаньол» поделился с СЭ мнением о турнирном положении команды в ла лиге после победы над ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

— Да, я знаю, результаты команды в чемпионате оставляют желать лучшего, -сказал Лопес. — Нам нужно что-то делать в тактическом плане, как-то развиваться, чтобы бороться за более высокие места в ла лиге.

— Что можете сказать об игре ЦСКА сегодня?

— ЦСКА — довольно известная команда. Видно, что они много тренируются, нацелены на результат. Тяжелый матч был. (Константин Колмаков)

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр