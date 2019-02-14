Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Селтиком"

"Валенсия" объявила состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев.

Состав "Валенсии": Нету - Пиччини, Гарай, Диакаби, Лато - Солер, Парехо, Кондогбья, Васс - Собрино, Черышев.

Все о Лиге Европы - здесь