Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Селтиком"

"Валенсия" объявила состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". С первых минут встречу начнет российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев.
Состав "Валенсии": Нету - Пиччини, Гарай, Диакаби, Лато - Солер, Парехо, Кондогбья, Васс - Собрино, Черышев.
🦇 XI INICIAL de nuestro @valenciacf 💥@EuropaLeague #CelticVCF #AmuntValencia pic.twitter.com/qNKTxRWvDu– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 14 февраля 2019 г.
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