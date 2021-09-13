Черчесов высказался о противостоянии «Локомотива» с «Лацио» в Лиге Европы

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов высказал свое мнение о соперничестве «Локомотива» и «Лацио» в группе Лиги Европы в программе «СериАл с Кудиновым» на YouTube-канале «СЭ».

— Вы давно знакомы со спортивным директором «Лацио», экс-форвардом римского клуба Игли Таре, который высоко котируется в Италии. Это действительно настолько грамотный специалист? И чего нам ждать от его команды в противостоянии с «Локомотивом»? — вопросы Черчесову.

— Во-первых, всем нашим клубам в еврокубках попались хорошие соперники, у всех есть в группах итальянцы, поэтому предстоят интересные матчи. Что касается Игли, то мы играли в 90-х в Германии, там и завязалось общение. Буквально пару дней назад долго с ним разговаривал по видеосвязи. Какие-то вопросы о России, Москве Таре, конечно, задавал: где лучше остановиться и так далее. Надо ведь знать, как оптимально подготовиться к матчу. Очень хорошо пообщались.

Игли достаточно оптимистично настроен, в «Лацио» — новый тренер. Таре подписал Маурицио Сарри, а Симоне Индзаги ушел в «Интер». Вернулся в состав Андерсон, взят Педро, несколько других хороших футболистов, поэтому Игли считает, что новый сезон должен быть для его клуба достаточно удачным.

Кстати, и в прошлом году римляне прилично смотрелись, возможно, боролись бы и за чемпионство, но пандемия их подкосила. Несколько человек постоянно выпадало из состава, и поэтому «Лацио» никак не мог закончить турнир в серии А так же здорово, как начал.

Планирую посетить матчи итальянцев с «Локомотивом» — договорились с Таре встретиться в Москве. Естественно, если какие-то вопросы возникнут, то помогу — что здесь, что в принципе, дружба подразумевает, что друг друга нужно выручать.

— А вам доводилось пересекаться с Сарри?

— Естественно, Маурицио знаю. Человек работал в «Наполи», «Ювентусе», «Челси». Игли сейчас его в нашем разговоре хвалил, сказал, что и личность колоритная, и процесс тренировочный построил.

Напомним, что «Лацио» примет «Локомотив» в Риме 30 сентября, ответная игра состоится в Москве 25 ноября.