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Сегодня, 01:11

Часть фанатов «Барселоны» ушла с трибун «Камп Ноу» из-за количества болельщиков «Айнтрахта»

Иван Шитик
Корреспондент
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Болельщики «Барселоны» остались недовольны количеством фанатов «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу» во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы (2:3), сообщает в журналист Самуэль Марсден.

В знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма.

После завершения матча франкфуртская команда долго не уходила с поля, празднуя победу со своими болельщиками, которых и сейчас на трибунах оставалось порядка 20 000 — 25 000.

В 1/2 финала турнира «Айнтрахт» сыграет с английским «Вест Хэмом». Полуфинальные матчи состоятся 28 апреля и 5 мая.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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