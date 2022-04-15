Часть фанатов «Барселоны» ушла с трибун «Камп Ноу» из-за количества болельщиков «Айнтрахта»

Болельщики «Барселоны» остались недовольны количеством фанатов «Айнтрахта» на стадионе «Камп Ноу» во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы (2:3), сообщает в журналист Самуэль Марсден.

В знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма.

После завершения матча франкфуртская команда долго не уходила с поля, празднуя победу со своими болельщиками, которых и сейчас на трибунах оставалось порядка 20 000 — 25 000.

В 1/2 финала турнира «Айнтрахт» сыграет с английским «Вест Хэмом». Полуфинальные матчи состоятся 28 апреля и 5 мая.