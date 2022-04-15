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«Нас наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов». Араухо — о поражении от «Айнтрахта»

Араухо прокомментировал поражение «Барселоны» от «Айнтрахта»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (2:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Как жаль, что проиграли этот матч. Несмотря на итоговый результат, мы выполнили то, над чем работали на тренировках. Жаль потому, что нас наказывали за допущенные ошибки в каждом из ключевых моментов матча. Есть ошибки, которые на европейской арене допускать нельзя, потому мы и вылетаем.

Нам важно было внимательно и терпеливо выдерживать линии построения и, столкнувшись с быстрым переходом соперником центра поля, четко на это реагировать. Как же сильно нам хотелось пройти в полуфинал...

Очень удивило то, насколько много болельщиков «Айнтрахта» приехало на «Камп Ноу». Итоговый результат назовут катастрофическим для нас, ведь мы действительно хотели выиграть Лигу Европы. Но вешать нос нам нельзя — немедленно надо продолжать с высоко поднятой головой, ведь есть еще чемпионат Испании, в котором необходимо продолжать борьбу», — цитирует пресс-служба УЕФА Араухо.

Первая игра, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел «Айнтрахт». В полуфинале немецкая команда встретится с «Вест Хэмом».

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033431--barcelona-vs-frankfurt/
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