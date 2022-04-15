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Сегодня, 01:11

«Рейнджерс» — «Брага»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» переиграл «Брагу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 3:1. Игра прошла в Шотландии.

Хозяева в первом тайме забили дважды. Перед перерывом гости остались в меньшинстве, но смогли отыграться в концовке встречи.

Так как в первом матче «Брага» выиграла со счетом 2:1, игра перешла в дополнительное время, где забить удалость лишь хозяевам.

В полуфинале шотландская команда встретится с «Лейпцигом», который на стадии 1/4 финала обыграл «Аталанту».

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ФК Рейнджерс
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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