«Рейнджерс» — «Брага»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы

«Рейнджерс» переиграл «Брагу» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы — 3:1. Игра прошла в Шотландии.

Хозяева в первом тайме забили дважды. Перед перерывом гости остались в меньшинстве, но смогли отыграться в концовке встречи.

Так как в первом матче «Брага» выиграла со счетом 2:1, игра перешла в дополнительное время, где забить удалость лишь хозяевам.

В полуфинале шотландская команда встретится с «Лейпцигом», который на стадии 1/4 финала обыграл «Аталанту».