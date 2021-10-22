Наумов считает, что «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение, что поражение от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы ставит крест на надеждах выйти в плей-офф турнира.

«Игра вообще не удалась, — цитирует Наумова ТАСС. — В «Локомотиве» очень квалифицированные игроки, но это 11 футболистов, которые вышли и которым никто не сказал, как нужно играть. У них нарушены все игровые связи, им сказали показать высокий прессинг, через 30 минут задохнулись, прессинг прекратился. Когда ты отбираешь мяч на чужой половине поля, то при отборе ты должен его сохранить, а они отбирают и тут же теряют, потому что связи нарушены. Даже связка Жемалетдинов — Смолов перестала работать.

Можно сказать, что «Локомотив» уже вылетел из Лиги Европы. Команда даже третьей не станет, будет четвертой. Обыгрывать уже некого, в Турции «Галатасарай» не обыграешь, а тем более «Марсель» и «Лацио». Но и в чемпионате России с такой игрой тоже не выиграют ничего, для того, чтобы поставить игру, хорошему тренеру нужен год. А мы не знаем, хороший пришел тренер или плохой".

«Локомотив» с одним очком занимает последнее место в своей группе.