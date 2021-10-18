Андрей Червиченко: «Спартак» при помощи Карасева отскочил в дерби, с «Лестером» такого не будет»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«Ничего хорошего «Спартак» точно не ждет, — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — «Лестер» в прошлые выходные обыграл «Манчестер Юнайтед», обезвредив Криштиану Роналду. Как вы думаете, справятся ли они с Соболевым? Ответ очевиден. Саша, конечно, превосходит португальца в некоторых компонентах, например в борьбе на кулаках».

В 11-м туре чемпионата России «Спартак» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Динамо» (2:2).

«Красно-белые чудом, при помощи Сергея Карасева, отскочили от «Динамо» в дерби, с «Лестером» чуда не будет. «Спартаку» можно будет рассчитывать на победу, если у «Лестера» удалят с поля двоих игроков. Одного, как было в Неаполе, уже не хватит. Красно-белые слабее в каждой из линий, про нападение можно вообще молчать, там у «Лестера» тотальное превосходство. Думаю, англичане одержат уверенную победу в Москве, но дело обойдется без разгрома», — заявил Червиченко.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится в среду, 20 октября, в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.