«Брага» разгромила «Лудогорец» в Лиге Европы

«Брага» победила «Лудогорец» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе «Браги» голы забивали Али Аль-Мусрати, Юри Медейруш, Галену и Марио Гонсалес. У «Лудогорца» отличились Пьерос Сотириу и Игорь Пластун.

В другом матче группы F «Црвена Звезда» проиграла «Мидтьюлланну» (0:1).

Лига Европы

Группа F

«Брага» (Португалия) — «Лудогорец» (Болгария) — 4:2 (3:1)

Голы: Аль-Мусрати, 25 (1:0). Сотириу, 33 (1:1). Медейруш, 37 (2:1). Галену, 40 (3:1). Гонсалес, 73 (4:1). Пластун, 79 (4:2).

«Брага»: Матеус, Оливейра, Секейра (Бруну Родригеш, 75), Диогу Лейте, Коуту, Каштру (Моура, 70), Аль-Мусрати (Лукас Минейру, 62), Р.Орта, Медейруш, Галену (А.Орта, 70), Витор Оливейра (Гонсалес, 63).

«Лудогорец» (Болгария): Кахлина, Пластун, Сисинью, Икоко, Вердон, Гонсалвеш, Янков, Кафумана (Баджи, 65), Сотириу (Ману, 75), Десподов, Чибота (Текпетей, 66).

Предупреждения: Каштру, 27. Кафумана, 38. Пластун, 80.

Судья: Нюберг (Швеция).

4 ноября. Брага. Стадион «Муниципальный».

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 0:1 (0:0)

Гол: Канга, 56 — в свои ворота.

«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Драгович, Родич (Эракович, 83), Дегенек, Гобелич, Канга (Живкович, 75), Саного, Иванич, Бен Набуан (Диони, 83), Катаи (Панков, 65), Павков.

«Мидтьюлланн» (Дания): Лессль, Святченко, Дальсгор, Андерссон (Кулс, 75), Паулинью, Дюр (Жунинью, 85), Эвандер, Шарлес (Каюсте, 66), Оньедика, Систо (Линд, 75), Исаксен (Хансен, 85).

Предупреждения: Катаи, 6. Павков, 38. Бен Набуан, 45. Гобелич, 56. Шарлес, 66.

Удаления: Дегенек, 12. Гобелич, 90+4.

Судья: Богнар (Венгрия).

4 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич».