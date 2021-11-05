Загребское «Динамо» победило «Рапид» в Лиге Европы

Загребское «Динамо» победило «Рапид» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе «Динамо» забили Бруно Петкович, Комнен Андрич и Йосип Шутало. У «Рапида» отличился Кристоф Кнасмюльнер.

«Динамо» набрало 6 очков и занимает 2-е место в группе Н. У «Рапида» 3 очка и 4-я позиция.

Лига Европы

Группа H

«Динамо З» (Хорватия) — «Рапид В» (Австрия) — 3:1 (2:1)

Голы: Кнасмюльнер, 8 (0:1). Петкович, 12 (1:1). Андрич, 34 (2:1). Шутало, 83 (3:1).

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Теофиль-Катрин, Мохаррами (Ристовски, 89), Шутало, Оршич (Шпикич, 89), Гояк, Мишич, Иванушец (Менало, 73), Франьич, Петкович, Андрич (Булат, 79).

«Рапид В» (Австрия): Гартлер, Хофманн, Улльманн, Айву, Морманн (Куэрфельд, 21), Кнасмюльнер, Граховац (Бошняк, 81), Любичич, Аразе (Шик, 46), Кара (Китагава, 70), Грюлль (Балло, 69).

Предупреждение: Теофиль-Катрин, 44.

Судья: Битон (Шотландия).

4 ноября. Загреб. Стадион «Максимир».