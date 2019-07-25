Борис Игнатьев: "Будем надеяться, что "Арсенал" не зря так ярко выступил в прошлом сезоне"

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассчитывает на успешное выступление тульского "Арсенала" в еврокубках.

– Будем надеяться, что "Арсенал" не зря так ярко выступил в прошлом сезоне и проявит себя в еврокубках, – сказал "Известиям" экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. – Первая игра для туляков домашняя, и по законам футбола ее надо выигрывать. В целом российский футбол сильнее азербайджанского, но тут играют отдельные команды. Насколько мне известно, "Нефтчи" имеет хороших инвесторов, они ставят перед собой высокие задачи, и у них уже есть опыт игры на международном уровне. Так что просто тулякам точно не будет.