Билялетдинов считает, что «Локомотив» может выйти в плей-офф Лиги Европы

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

«Мне кажется, что нет ничего особенного в том, что Сарри похвалил «Локомотив» под руководством Маркуса Гисдоля. Если железнодорожники сыграют агрессивно и организованно, то у них будут все шансы на победу. Это даже учитывая все проблемы, а также травмированных игроков. Можно даже вполне рассчитывать на победу в 6-м туре с «Марселем» и выход из группы в плей-офф Лиги Европы. «Спартак» вчера показал по результату, что можно выиграть у заведомо более сильного соперника. Может, тогда и «Локомотив» последует этому примеру», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Матч состоится сегодня, 25 ноября, в Москве на «РЖД Арене» в 20.45 по московскому времени. Железнодорожники с 2 очками занимают последнее место в группе E, римский клуб с 5 очками — на второй строчке.