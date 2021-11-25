Сегодня в пятом туре группового этапа Лиги Европы в группе С английский «Лестер» примет на своем поле польскую «Легию». Сейчас положение команд в квартете выглядит так.

«Спартак» — 7 очков (5 матчей), разность мячей — 9-9;

«Наполи» — 7 (5), 12-8;

«Легия» — 6 (4), 3-7;

«Лестер» — 5 (4), 7-7;

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи:

5-й тур: «Лестер» — «Легия»;

6-й тур: «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».

За кого же болеть «Спартаку»? Это зависит от того, от какого желаемого результата красно-белых отталкиваться. У москвичей есть шанс занять первое место в группе, если:

«Спартак» обыграет «Легию», а «Лестер» потеряет очки хотя бы в одном из двух матчей;

Все три оставшихся матча в группе закончатся вничью. Тогда у «Спартака», «Наполи» и «Легии» будет по 8 очков, а у «Лестера» — 7. В очных матчах внутри «подгруппы» из трех команд у «Спартака» 7 баллов, у «Наполи» — 6, у «Легии» — 4, поэтому красно-белые станут первыми.

Так что потеря очков «Лестером» сегодня гарантирует, что победа «Спартака» в последнем туре принесет ему первое место.

Но еще более важны расклады для попадания москвичей в плей-офф с любого места. Они таковы:

— Если «Спартак» обыграет «Легию»;

— Если «Спартак» сыграет вничью с «Легией», то раскладов несколько. При самом вероятном — победе британского клуба — «Спартаку» нужно, чтобы он потом не уступил «Наполи». А при успехе «Легии» на выезде в Англии или хотя бы ничьей польской команды в гостях красно-белых устроит только ничья «Наполи» и «Лестера».

И здесь ситуация другая: если предположить, что «Спартак» сыграет в Польше вничью, то лучше бы сегодня выиграл «Лестер» — иначе в последнем туре придется болеть за ничью в Италии, которая явно менее вероятна, чем просто непоражение британского клуба.