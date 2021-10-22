Чикылдэу считает, что «Локомотив» хорошо сыграл с «Галатасараем»
02:01
Полузащитник «Галатасарая» Александру Чикылдэу прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в Лиге Европы.
«Мы очень рады, — цитирует игрока сайт УЕФА. -Приехали сюда, чтобы набрать три очка, и получили их. Возвращаемся домой лидерами. Думаю, сегодня «Локомотив» сыграл хорошо. Впереди такие же непростые встречи».
Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033215--lokomotiv-moskva-vs-galatasaray/
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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