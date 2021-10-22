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Чикылдэу считает, что «Локомотив» хорошо сыграл с «Галатасараем»

02:01
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Полузащитник «Галатасарая» Александру Чикылдэу прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в Лиге Европы.

«Мы очень рады, — цитирует игрока сайт УЕФА. -Приехали сюда, чтобы набрать три очка, и получили их. Возвращаемся домой лидерами. Думаю, сегодня «Локомотив» сыграл хорошо. Впереди такие же непростые встречи».

Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033215--lokomotiv-moskva-vs-galatasaray/

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Евгений Петров все материалы автора

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