Чикылдэу считает, что «Локомотив» хорошо сыграл с «Галатасараем»

Полузащитник «Галатасарая» Александру Чикылдэу прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в Лиге Европы.

«Мы очень рады, — цитирует игрока сайт УЕФА. -Приехали сюда, чтобы набрать три очка, и получили их. Возвращаемся домой лидерами. Думаю, сегодня «Локомотив» сыграл хорошо. Впереди такие же непростые встречи».

Единственный мяч на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.