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Баженов назвал странным решение использовать Рассказова на позиции центрального защитника

05:55
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Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов после поражения красно-белых от «Лестера» в Лиге Европы назвал странным решением поставить Николая Рассказова в центр защиты. Игрок допустил результативную ошибку.

20&nbsp;октября. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Николай Рассказов (№92). «Спартак» рассыпался из-за Рассказова. Витория мог все исправить, но ничего не сделал

«Нужно понимать более глубоко эту историю, прежде чем все списывать на Рассказова. Красно-белые впервые при Витории вышли играть в пять защитников, вернувшись к прошлому сезону. И тут немножечко случилась подстава Рассказова. Я не знаю, как там дела у Кутепова, более профильного центрального защитника, раз Руй не захотел его ставить в состав. Но решение поставить именно на эту позицию Николая было странным. Впрочем, вся центральная линия сыграла против «Лестера» очень неудачно.

«Спартак» сделал много систематических ошибок в обороне. Более классная команда, как «Лестер», их использует. У «Динамо» в атаке ребята помоложе, менее мастеровитые на данный момент и реализовали не всё. А игроки «Лестера» подобные возможности не упускают. С такими командами вообще нельзя делать ошибок, в идеале, если хочешь выигрывать", — цитируют «Известия» Баженова.

Спартак — Лестер

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1238547/aleksei-fomin/evrokonfuzy-zenit-i-spartak-poterpeli-obidnye-porazheniia

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Евгений Козинов все материалы автора

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