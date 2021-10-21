Баженов назвал странным решение использовать Рассказова на позиции центрального защитника

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов после поражения красно-белых от «Лестера» в Лиге Европы назвал странным решением поставить Николая Рассказова в центр защиты. Игрок допустил результативную ошибку.

«Нужно понимать более глубоко эту историю, прежде чем все списывать на Рассказова. Красно-белые впервые при Витории вышли играть в пять защитников, вернувшись к прошлому сезону. И тут немножечко случилась подстава Рассказова. Я не знаю, как там дела у Кутепова, более профильного центрального защитника, раз Руй не захотел его ставить в состав. Но решение поставить именно на эту позицию Николая было странным. Впрочем, вся центральная линия сыграла против «Лестера» очень неудачно.

«Спартак» сделал много систематических ошибок в обороне. Более классная команда, как «Лестер», их использует. У «Динамо» в атаке ребята помоложе, менее мастеровитые на данный момент и реализовали не всё. А игроки «Лестера» подобные возможности не упускают. С такими командами вообще нельзя делать ошибок, в идеале, если хочешь выигрывать", — цитируют «Известия» Баженова.