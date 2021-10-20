Рассказов — о матче с «Лестером»: «Я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику после ошибок в матче с «Лестером»
20 октября, 22:30
Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику после ошибок в матче Лиги Европы с «Лестером» (3:4).
«Я много пропустил, — цитирует Рассказова «РБ Спорт». — Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые».
В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-rasskazov-by-li-oshibki-mog-sy-grat-luchshe-mnogo-negativa-ya-nikogo-ne-ubival-i-ne-predaval/
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