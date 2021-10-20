Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Рассказов — о матче с «Лестером»: «Я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику после ошибок в матче с «Лестером»
20 октября, 22:30
Теги:

Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику после ошибок в матче Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Я много пропустил, — цитирует Рассказова «РБ Спорт». — Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые».

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-rasskazov-by-li-oshibki-mog-sy-grat-luchshe-mnogo-negativa-ya-nikogo-ne-ubival-i-ne-predaval/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
29
28
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»