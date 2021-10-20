Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на критику после ошибок в матче Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Я много пропустил, — цитирует Рассказова «РБ Спорт». — Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые».

В составе победителей покер сделал Патсон Дака. У «Спартака» дубль сделал Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.