«Байер» поместил Лунева на обложку матча с «Ференцварошем». Россиянин сегодня дебютирует за немецкий клуб
«Байер» поместил российского вратаря Лунева на обложку матча Лиги Европы с «Ференцварошем»
13:58
«Байер» поместил вратаря Андрея Лунева на афишу матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Ференцвароша».
Игра против венгерской команды станет для 30-летнего россиянина дебютной в составе немецкого клуба.
??? MATCH DAY ???— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 9, 2021
We're in Budapest for our final match of the #UEL group stage!
??? 15:00 ET | 21:00 CET
? #FTCB04 pic.twitter.com/JpWbwlyWin
Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он ни разу не выходил на поле в официальных матчах.
Игра «Ференцварош» — «Байер» состоится сегодня, 9 декабря. Начало встречи — в 23.00 (мск).
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