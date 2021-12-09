«Байер» поместил Лунева на обложку матча с «Ференцварошем». Россиянин сегодня дебютирует за немецкий клуб

«Байер» поместил вратаря Андрея Лунева на афишу матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Ференцвароша».

Игра против венгерской команды станет для 30-летнего россиянина дебютной в составе немецкого клуба.

??? MATCH DAY ???



We're in Budapest for our final match of the #UEL group stage!



??? 15:00 ET | 21:00 CET



? #FTCB04 pic.twitter.com/JpWbwlyWin — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) December 9, 2021

Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

Игра «Ференцварош» — «Байер» состоится сегодня, 9 декабря. Начало встречи — в 23.00 (мск).