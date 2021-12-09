Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Байер» поместил Лунева на обложку матча с «Ференцварошем». Россиянин сегодня дебютирует за немецкий клуб

«Байер» поместил российского вратаря Лунева на обложку матча Лиги Европы с «Ференцварошем»
13:58
Теги:

«Байер» поместил вратаря Андрея Лунева на афишу матча 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Ференцвароша».

Игра против венгерской команды станет для 30-летнего россиянина дебютной в составе немецкого клуба.

Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он ни разу не выходил на поле в официальных матчах.

Игра «Ференцварош» — «Байер» состоится сегодня, 9 декабря. Начало встречи — в 23.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Диетолог назвала самые вредные сорта рыбы
1
1
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»