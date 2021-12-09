Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия».

«Сегодняшний матч будет принципиальным для «Спартака». Да, у красно-белых отсутствуют ключевые игроки, но вариантов у них нет — битва все равно будет не на жизнь, а на смерть. Что же им еще делать?», — сказал Валуев «СЭ».

9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе C сыграют варшавская «Легия» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 20.45 (мск).