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Валуев считает, что матч «Спартак» — «Легия» будет «битвой не на жизнь, а на смерть»

12:46
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия».

«Сегодняшний матч будет принципиальным для «Спартака». Да, у красно-белых отсутствуют ключевые игроки, но вариантов у них нет — битва все равно будет не на жизнь, а на смерть. Что же им еще делать?», — сказал Валуев «СЭ».

9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе C сыграют варшавская «Легия» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 20.45 (мск).

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»