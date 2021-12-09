Валуев считает, что матч «Спартак» — «Легия» будет «битвой не на жизнь, а на смерть»
12:46
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия».
«Сегодняшний матч будет принципиальным для «Спартака». Да, у красно-белых отсутствуют ключевые игроки, но вариантов у них нет — битва все равно будет не на жизнь, а на смерть. Что же им еще делать?», — сказал Валуев «СЭ».
9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе C сыграют варшавская «Легия» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 20.45 (мск).
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