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«Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим». Геркус — о выступлении клубов РПЛ в Лиге Европы

22:15
Илья Геркус. Фото ФК «Локомотив».
Илья Геркус. Фото ФК «Локомотив».
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу выступления российских клубов в Лиге Европы.

Сегодня «Ростов» уступил «Маккаби» из Хайфы (1:2) в третьем отборочном раунде и покинул турнир. Во втором раунде московское «Динамо» с аналогичным счетом проиграло тбилисскому «Локомотиву».

— Зачем это все??? — написал Геркус.

Позднее он написал еще один твит: «Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим. С другой стороны, есть куда еще падать. В начале нулевых мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал».

Баннер с надписью «спасибо за евросезон» ранее вывесили болельщики «Динамо» на матче Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Ростов — Маккаби Хайфа

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