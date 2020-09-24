Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу выступления российских клубов в Лиге Европы.

Сегодня «Ростов» уступил «Маккаби» из Хайфы (1:2) в третьем отборочном раунде и покинул турнир. Во втором раунде московское «Динамо» с аналогичным счетом проиграло тбилисскому «Локомотиву».

— Зачем это все??? — написал Геркус.

Зачем это все??? — Илья Геркус (@ilgerkus) September 24, 2020

Позднее он написал еще один твит: «Баннер «спасибо за евросезон» может стать переходящим. С другой стороны, есть куда еще падать. В начале нулевых мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал».

Банер «спасибо за евросезон» может стать переходящим



С другой стороны есть куда ещё падать. В начале 00-х мы были где-то ниже двадцатого места. Чемпион даже в групповой этап ЛЧ напрямую не попадал — Илья Геркус (@ilgerkus) September 24, 2020

Баннер с надписью «спасибо за евросезон» ранее вывесили болельщики «Динамо» на матче Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (1:0).