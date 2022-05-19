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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: видео серии пенальти в финале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
18 мая. «Айнтрахт» — «Рейнджерс» — 1:1, пен. — 5:4.
Фото Reuters

«Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья — 1:1. Победитель определился в серии пенальти.

Команды исполнили по пять ударов. Не забил только ползущатник шотландской команды Аарон Рэмзи. Он пробил по центру, поэтому Кевин Трапп ногой смог отбить мяч.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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