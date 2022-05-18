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«Айнтрахт» Ф — «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию матча финала Лиги Европы

Прямая трансляция матча финала Лиги Европы «Айнтрахт» Ф — «Рейнджерс»
Читать «СЭ» в
Джованни ван Бронкхорст.
Фото AFP

18 мая в Севилье (Испания) франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Рейнджерс» в матче финала Лиги Европы-2022. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Айнтрахт» Ф — «Рейнджерс». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.40.

В полуфинале ЛЕ «Айнтрахт» победил «Вест Хэм» (3:1), а «Рейнджерс» одолели «Лейпциг» (3:2).

Победителем Лиги Европы-2021 является «Вильярреал».

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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