18 мая в Севилье (Испания) франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Рейнджерс» в матче финала Лиги Европы-2022. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Айнтрахт» Ф — «Рейнджерс». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 21.40.

В полуфинале ЛЕ «Айнтрахт» победил «Вест Хэм» (3:1), а «Рейнджерс» одолели «Лейпциг» (3:2).

Победителем Лиги Европы-2021 является «Вильярреал».