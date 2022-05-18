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Полузащитник «Айнтрахта» Хеуге поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Рейнджерс»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Йенс Хеуге поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Рейнджерс».

Матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится 18 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

«У «Рейнджерс» большой потенциал, — приводит слова Хеуге официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). — Во второй половине сезона у нас были проблемы в бундеслиге, но в Европе мы показали, что у нас очень сильная команда, которая может играть хорошо в самых важных играх. Победа над «Барселоной» придает большую уверенность и каждому футболисту, и команде в целом».

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033450--frankfurt-vs-rangers/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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