«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: стартовые составы команд на финал Лиги Европы

Стали известны составы «Айнтрахта» и «Рейнджерса» на финала Лиги Европы.

«Айнтрахт»: Трапп, Н'Дика, Соу, Костич, Камада, Роде, Туре, Борре, Линнстрем, Тута, Кнауфф.

Запасные: Граль, Якич, Хрустич, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьенсия.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверниер, Басси, Лундстрам, Голдсон, Джек, Кент, Арибо, Камара, Райт, Баришич.

Запасные: Маккрори, Маклафлин, Диалло, Дэвис, Рэмзи, Сэндс, Руф, Балогун, Сакала, Арфилд, Кинг, Лоури.

Матч пройдет сегодня, 18 мая в Севилье и начнется в 22:00 мск.