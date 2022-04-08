«Айнтрахт» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги Европы
«Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра прошла в Германии.
В первом тайме команды голов не забили. Сразу после перерыва 20-летний Ансгар Кнауфф открыл счет и вывел хозяев вперед.
Отыграться каталонцам удалось на 66-й минуте. Ферран Торрес сравнял счет с передачи Френки Де Йонга.
На 78-й минуте встречи «Айнтрахт» остался в меньшинстве, так как защитник Тута получил красную карточку за грубую игру.
Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне.
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