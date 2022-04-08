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«Айнтрахт» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 апреля. «Айнтрахт» — «Барселона» — 1:1.
Фото Reuters

«Барселона» сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра прошла в Германии.

В первом тайме команды голов не забили. Сразу после перерыва 20-летний Ансгар Кнауфф открыл счет и вывел хозяев вперед.

Отыграться каталонцам удалось на 66-й минуте. Ферран Торрес сравнял счет с передачи Френки Де Йонга.

На 78-й минуте встречи «Айнтрахт» остался в меньшинстве, так как защитник Тута получил красную карточку за грубую игру.

Ответный матч между «Айнтрахтом» и «Барселоной» пройдет через неделю, 14 апреля, в Барселоне.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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