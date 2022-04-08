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Сегодня, 00:41

Хави: «Мы создали меньше моментов, чем обычно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

«Мы создали меньше моментов, чем обычно, но удовлетворены результатом. Чаще всего тот, кто владеет инициативой, создает больше моментов, но сегодня было иначе.

Нам не удавалось сдерживать их быстрые контратаки. Но это еврокубковый матч, он и предполагает сложности.

На «Камп Ноу» будет тяжело, однако с нами будут наши фанаты», — цитирует Хави Marca.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Испании.

Хави Эрнандес (Хави)
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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