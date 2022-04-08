Хави: «Мы создали меньше моментов, чем обычно»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

«Мы создали меньше моментов, чем обычно, но удовлетворены результатом. Чаще всего тот, кто владеет инициативой, создает больше моментов, но сегодня было иначе.

Нам не удавалось сдерживать их быстрые контратаки. Но это еврокубковый матч, он и предполагает сложности.

На «Камп Ноу» будет тяжело, однако с нами будут наши фанаты», — цитирует Хави Marca.

Ответная встреча пройдет 14 апреля в Испании.