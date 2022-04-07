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Сегодня, 10:00

Лига Европы, первые матчи 1/4 финала: «Лейпциг» сыграет против «Аталанты», «Айнтрахт» — «Барселона» и другие матчи

«Лейпциг» проведет матч против «Аталанты», «Айнтрахт» сыграет с «Барселоной» в Лиге Европы
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Марио Пашалич обнимает Алексея Миранчука.
Фото Global Look Press

В четверг, 7 апреля, пройдут первые матчи четвертьфинала Лиги Европы. «Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука и другие встречи.

Матчи «Лейпциг» — «Аталанта» (19.45 мск) и «Айнтрахт» — «Барселона» (22.00) можно будет смотреть в прямом эфире на matchtv.ru, а «Вест Хэм» — «Лион» (22.00) покажут на канале «Матч Футбол 1».

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Аталанта
Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Барселона
Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Лион
Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
Рейнджерс

Ответные игры 1/4 финала Лиги Европы пройдут 14 апреля. Финал турнира пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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ФК Рейнджерс
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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