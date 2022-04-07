«Лейпциг» проведет матч против «Аталанты», «Айнтрахт» сыграет с «Барселоной» в Лиге Европы

В четверг, 7 апреля, пройдут первые матчи четвертьфинала Лиги Европы. «Лейпциг», который тренирует Доменико Тедеско, сыграет с «Аталантой» Алексея Миранчука и другие встречи.

Матчи «Лейпциг» — «Аталанта» (19.45 мск) и «Айнтрахт» — «Барселона» (22.00) можно будет смотреть в прямом эфире на matchtv.ru, а «Вест Хэм» — «Лион» (22.00) покажут на канале «Матч Футбол 1».

Ответные игры 1/4 финала Лиги Европы пройдут 14 апреля. Финал турнира пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».