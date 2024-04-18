Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 20:45

«Аталанта» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Игра «Аталанта» — «Ливерпуль» в Лиге Европы пройдет 18 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Аталанты» Алексей Миранчук (слева).
Алексей Миранчук (слева).
Фото Reuters

«Аталанта» 18 апреля дома в Бергамо примет «Ливерпуль» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Аталанта» — «Ливерпуль» можно будет бесплатно и в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Самые интересные моменты этого поединка и других противостояний четвертьфинала Лиги Европы покажут в онлайн-перекличке «Матч Премьер».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы. В матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи «Аталанта» — «Ливерпуль».

11 апреля «Ливерпуль» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Аталанты» со счетом 0:3 в первом матче 1/4 финала ЛЕ.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний футболист провел 31 матч за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

Лига Европы УЕФА: таблицы, календарь, статистика в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Жена легендарного Фрума оскорбила палестинцев и мусульман
Фетисов рассказал об отмене России в международных спортивных организациях
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рома» — «Милан»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

«Аталанта» — «Ливерпуль»: Миранчук и Салах выйдут с первых минут

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости